Entre inundação e deslizamentos: as vítimas da tragédia na Serra Gaúcha

Beirando a BR-116, o bairro de Galópolis foi o lugar mais devastado em Caxias do Sul pelos eventos climáticos que atingem o Rio Grande do Sul desde o fim de abril. Não bastasse a inundação do arroio Pinhal, a terra pesada das montanhas fez com que ocorressem deslizamentos. Tudo ao mesmo tempo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros local, oito pessoas morreram na cidade. Agora, as equipes tentam encontrar uma idosa — ela teve a casa derrubada pelo rio e foi levada pela correnteza. Além disso, cerca de 170 famílias tiveram de sair de suas casas para evitar riscos.

Entre os mortos em desmoronamentos, havia um homem aposentado. Um amigo dele sobreviveu por pouco, ao ser resgatado em cima da hora pelo Exército. João Pinto, 75, é aposentado e tem mais de seis hectares de terra numa área montanhosa que beira do arroio Pinhal, onde mora há 22 anos.