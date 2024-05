Prejuízo por chuvas no RS já passa de meio bilhão, mostra estimativa

"Precisamos aprovar medida legislativa que excepcionalize, para o dinheiro chegar mais rápido. Porque se for cumprir o prazo normal, fica complicado", afirmou Pimenta.

Todo nosso trabalho político é pedir o apoio da bancada do governo do estado para que a gente crie as condições políticas para até quarta-feira aprovar uma medida. Vai ter uma MP, mas não adianta ter uma medida provisória se não tiver mecanismo para vencer a burocracia e o dinheiro chegar agora para os prefeitos usarem. Eu não gosto de usar essa expressão, mas é de uma operação de guerra que precisamos. Paulo Pimenta, em fala na Assembleia Legislativa do RS

Com Estadão Conteúdo