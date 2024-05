Show da Madonna teve retorno superior a R$ 300 milhões, diz governo do RJ

O governo do estado do Rio de Janeiro apresentou hoje um balanço do show gratuito da Madonna em Copacabana no último sábado (4), que reuniu mais de 1,6 milhão de espectadores.

O que aconteceu

Retorno para economia fluminense é superior a R$ 300 milhões, estimou o governo. Aproximadamente 150 mil turistas nacionais e internacionais estiveram no Rio, e 96% do setor hoteleiro da cidade estava ocupado.

A Prefeitura do Rio e o governo investiram R$ 10 milhões cada no show da rainha do pop. Os outros R$ 40 milhões necessários para trazer a cantora foram bancados pelo Itaú e outros patrocinadores, como Heineken e Deezer.