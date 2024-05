Idosa de 96 anos é resgatada por bombeiros no RS e agradece com aplausos

Uma idosa de 96 anos foi resgatada em meio às inundações em Canoas (RS) e ficou emocionada durante agradecimento aos bombeiros.

O que aconteceu

A mulher foi tirada em sua cadeira de rodas de dentro de um prédio. Uma equipe de bombeiros de Minas Gerais realizou o resgate no domingo (5) e divulgou ontem as imagens do momento.

Os bombeiros passavam a idosa da varanda da residência para um bote. Vídeo mostrou militares tirando a idosa com cuidado e brincando com ela. Nas imagens, é possível ver o alagamento em torno do local, e observar que outras pessoas esperavam para também serem resgatadas.