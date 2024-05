Não pedem mais resgate, pedem água, diz deputada

Bruna reforçou o pedido de ajuda às vítimas no Rio Grande do Sul e relatou que a situação no Estado continua dramática.

Consegui uma parceria com a Brigada Militar, na qual abrimos caminho para a chegada de suprimentos em Canoas, uma cidade que ficou completamente submersa e que tem provavelmente o maior número de mortos do Estado. Quando cheguei, eu me senti em um filme de terror. As pessoas saíram da água e foram para pontos com dificuldades para ter diesel e luz.

O Rio Grande do Sul suplica ajuda. O Brasil tem sido solidário, mas ainda é insuficiente. Estamos pedindo barcos. Não dá mais para chegar a determinadas regiões. Ontem, retirei uma equipe de uma área alagada porque já estava dando choque. Toda ajuda e solidariedade é fundamental. Bruna Rodrigues, deputada estadual (PCdoB-RS)

