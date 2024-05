Porto Alegre diz que agiu em prevenção de cheias com gastos em outras áreas

Inventário de gases de efeito estufa;

Mapeamento de áreas de risco;

Gasto de R$ 200 milhões em drenagem;

Reforma de casas de bombas ao custo de R$ 20 milhões;

Compra de botes e contratação de 35 servidores para Defesa Civil;

Tudo isso é prevenção, na nossa avaliação, pela política transversal que existe na prevenção às cheias,

Secretário de Comunicação de Porto Alegre

Vista aérea de Porto Alegre, onde ruas permanecem alagadas nesta terça-feira (7) Imagem: Miguel Noronha - 07.mai.2024/Estadão Conteúdo

Luiz Otávio admite que o item do orçamento "Melhoria no sistema contra cheias" não recebeu verbas. Mas ele reclama do sistema do Portal da Transparência por entender que não contempla situação "transversais" em que um gasto tem impacto noutra área.

O secretário ressalta que Porto Alegre não registrou mortes. As enchentes no Rio Grande do Sul causaram a morte de 90 pessoas até o momento. Há 132 desaparecidos e quatro óbitos em investigação.