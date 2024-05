Enchentes no RS: Casas desaparecem na lama após inundação; veja

Com a trégua nas chuvas, moradores de cidades atingidas pela enchente no Vale do Taquari (RS) registraram a destruição de casas na região.

O que aconteceu

Os municípios de Arroio do Meio e Lajeado são dois dos registrados nos vídeos. As imagens foram publicadas nas redes sociais nesta terça-feira (7).

Vídeos mostram escombros de casas. Também é possível ver que algumas residências foram arrastadas e que pedaços de árvores se misturam aos destroços.