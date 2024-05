Inmet alerta grande perigo com chuvas de mais de 100 mm no sul do RS

Apesar das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul terem diminuído, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de grande perigo de tempestade para o sul do estado. Número de mortos no RS subiu para 90 na manhã desta terça-feira (7).

O que aconteceu

O volume total de chuva pode superar os 100 milímetros, além de ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo. Previsão vale para o período que começou na manhã de ontem e vai até 12h de hoje.

O temporal atinge o extremo-sul do estado. Arroio Grande, Chuí, Herval, Jaguarão, Pedras Altas, Rio Grande e Santa Vitória do Palmar podem ser os municípios mais afetados. Há risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.