Produz até água potável: como é o enorme navio de guerra enviado ao RS

Navio também abriga o segundo maior complexo médico entre todos os navios da Marinha do Brasil. Segundo a Agência Marinha de Notícias, o centro de saúde conta com uma estrutura completa, do raio-x à cirurgia, com UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com dois leitos, sala de trauma, centro cirúrgico, consultórios — incluindo odontológico —, laboratório, enfermaria, farmácia completa, entre outros.

O setor possui ainda acesso ao elevador de aeronaves de ré, permitindo que as ambulâncias cheguem até a parte interna do navio para garantir atendimentos mais ágeis. Sem isso, o protocolo para levar os pacientes ao atendimento demandaria mais tempo de deslocamento.

NAM 'Atlântico' navegando com o elevador de ré baixado Imagem: Reprodução / Agência Marinha de Notícias / Alexandre Durão

Produção de água potável. O NAM "Atlântico" tem autonomia para produção de água potável no próprio navio. Para isso, é utilizado um sistema chamado GOR (Grupo de Osmose Reversa).

300 mil litros de água potável por dia. "O NAM tem capacidade de armazenamento de 550 mil litros de água potável, tendo uma média de consumo diário de 150 mil litros, com 1.000 pessoas a bordo. E, para garantir a permanência no mar por longos períodos, o navio possui quatro GOR, que transformam a água do mar em água potável, cada um com uma capacidade nominal de produzir 75 mil litros por dia", detalhou à Agência Marinha de Notícias o Capitão-Tenente Thiago Cavalcante.

Missões humanitárias e tarefas de controle. Além de ser empregado em missões de caráter humanitário, auxílio a vítimas de desastres naturais, de evacuação de pessoal e em operações de manutenção de paz, ainda de acordo com a agência, o NAM "Atlântico" é "projetado para as tarefas de controle de áreas marítimas, projeção de poder sobre terra, pelo mar e ar."