Não estamos preparados para frio, diz agricultora que saiu de casa inundada

"A grande preocupação agora é como recomeçar, porque não existe nada de incentivo e ainda temos que levar em conta que agora nos próximos dias vai chover de novo e está prevista uma onda de frio", lamenta o agricultor Abelardo Cibulski. Ele e o irmão, Darci, saíram do assentamento e também foram para Guaíba.

A sala de situação do governo do RS, que faz as análises meteorológicas, indicou a chegada de uma frente fria hoje. A gestão estadual alertou para o risco de descargas elétricas, queda de granizo e ventos fortes, com rajadas que podem chegar a até 100 km/h. À noite, a temperatura deve cair — as mínimas devem ficar entre 5ºC e 11ºC no centro-sul do estado na quinta (9).

Em Porto Alegre, a previsão para quinta é de mínima 16ºC e máxima 20°C, com 47% de chance de chuva. Já em Eldorado do Sul, o dia será com mínima de 16ºC e máxima de 21ºC, além da com probabilidade de 44% de chover.

Quase 50 mil pessoas estão em abrigos no estado — muitas sem os itens necessários para se proteger do frio. A Defesa Civil estadual estima que mais de 1 milhão foram afetadas pelas chuvas. O número de mortes continua subindo — passou de 90 ontem.

O governo estadual afirma que está recebendo e distribuindo doações de roupas e outros itens. "Cobertores, colchões e toalhas de banho ainda são necessários, bem como materiais de higiene e limpeza", informou. A Equatorial, concessionária de energia, também diz que está distribuindo cobertores e colchões.