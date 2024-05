Mercado em que laje desabou no PR foi inaugurado sem alvará, diz polícia

Prefeito participou da inauguração, mas já tinha ido embora no momento da queda. "É com profundo pesar que lamentamos e nos solidarizamos com familiares e amigos das vítimas, envolvidas no desabamento do mercado Super Rede, em Canoas. Que nesse momento de dor, Deus conforte o coração de todos e dê forças às equipes que continuam o trabalho de busca incansavelmente", disse Rudão Gimenes, na ocasião.