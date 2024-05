Hospital desmontável: como é estrutura de emergência montada 'a jato' no RS

A medida tem caráter emergencial e o objetivo de suprir a falta de leitos em hospitais, garantindo o acesso à saúde para a população.

Além das enfermarias, um hospital de campanha pode ter também outros espaços para garantir o atendimento de todos, como sala de espera, farmácia, laboratório, refeitório, banheiros e ambulâncias.

Entre as características gerais de infraestrutura que um hospital de campanha deve ter, também estão: climatização de ar; abastecimento de água potável; sistema de abastecimento e manutenção de energia; sistema de gases medicinais; distanciamento mínimo entre pontos de atendimento; plano de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde; entre outros pontos.

Os hospitais de campanha se tornaram uma das principais estratégias de controle frente à pandemia da covid-19. Estrutura também foi usada em fevereiro de 2023, em apoio ao atendimento dos atingidos pelo temporal que devastou o litoral de São Paulo. Na época, um hospital de campanha foi montado no interior do Navio-Aeródromo Multipropósito Atlântico, que também deve chegar hoje no Rio Grande do Sul.