Felipe Neto diz querer adotar cavalo resgatado no RS: 'Darei o melhor'

O influenciador digital Felipe Neto, 36, demonstrou interesse em adotar o cavalo que foi resgatado nesta quinta-feira (9), em Canoas (RS).

O que aconteceu

Felipe Neto disse ter se oferecido para cuidar do animal, caso o cavalo não tenha dono. "Comuniquei que quero adotá-la, mas estão pesquisando se ela já tem dono. Se me permitirem, darei tudo do melhor possível para ela... E seu nome será Caramela", escreveu em seu perfil no X. Apesar do empresário se referir ao animal como fêmea, a Defesa Civil esclareceu se tratar de um macho.

O influenciador ressaltou que o cavalo está sob os cuidados dos veterinários, porque ainda apresenta risco de vida. Felipe Neto se mobilizou nas redes sociais para auxiliar no resgate do animal, após viralizar a imagem do bicho ilhado, se equilibrando no telhado de uma casa.