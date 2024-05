Laudo indica possível overdose de homem achado morto em sauna, diz polícia

No Instagram, o estabelecimento divulga que é um "Hot Hotel e Sauna", "só para homens maiores de 18 anos", que funciona "24 horas" por dia.

Outra morte envolvendo sauna é investigada

Polícia investiga morte de jovem após deixar sauna gay no centro de SP Imagem: Reprodução/Instagram

A Polícia Civil investiga a morte de um publicitário de 23 anos dado como desaparecido após sair da sauna gay. Ao UOL, o estabelecimento negou que tenha relação com a morte do rapaz.

Yuri Castro desapareceu após sair do Hotel Chilli na madrugada do dia 22 de abril. O boletim de ocorrência aponta que ele foi resgatado por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na rua General Osório, na região da Santa Ifigênia, também no centro da cidade. A distância entre a sauna e a rua onde o publicitário foi encontrado é de aproximadamente 900 metros.

O jovem foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vergueiro, no bairro da Liberdade, também no centro. A causa da morte do publicitário foi politraumatismo, conforme mostrou o UOL. O corpo de Yuri foi identificado pela família dele no IML (Instituto Médico Legal) no dia 24 de abril.