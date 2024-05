MP-RS apura decretos em cidades que não foram atingidas pelas enchentes

O MP-RS (Ministério Público do Rio Grande do Sul) anunciou, nesta quinta-feira (9), que instaurou uma investigação para apurar a publicação de decretos de calamidade pública em municípios que não foram atingidos por enchentes.

O que aconteceu

A investigação foi determinada pelo procurador-geral de Justiça no RS, Alexandre Saltz. "Determinei que fosse instaurada investigação no âmbito do MP para que nós saibamos e repassemos para a sociedade se, verdadeiramente, esses municípios vivem situação de calamidade".

O procurador de Justiça Fábio Costa Pereira informou que dois promotores já foram designados para atuar no caso.