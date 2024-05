Água que saiu do Guaíba começa a chegar a cidades no sul do RS

Começo da semana terá rajadas de vento entre o oeste e o sul do estado. Entre o fim do domingo (12) e a segunda-feira (13), as rajadas de vento variam de oeste a sul, com velocidade acima de 30 km/h. Já na terça-feira (14), os ventos enfraquecem.

Essa condição acontece devido à instabilidade que retorna com mais força ao Rio Grande do Sul no fim desta semana. Inicialmente, como frente quente, uma vez que a frente fria recua de Santa Catarina para o estado gaúcho.

RS tem 380 mil sem luz e 452 mil sem água

Há 379.394 clientes das concessionárias RGE Sul e CEEE Equatorial sem energia elétrica. A maioria vive em regiões inundadas ou em locais com impedimento de acesso das equipes, informou a distribuidora. Até quarta-feira (8), eram 459 mil pontos sem luz.

Porto Alegre, Guaíba, Eldorado do Sul e Alvorada também têm pontos sem luz. As cidades são atendidas pela CEEE Equatorial, que totaliza, no momento,185.094 pontos sem energia (que representa 10,27% do total de clientes).