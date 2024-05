Aos 80 anos, ela ficou 2 dias 'sumida' no RS: 'Pulei da janela do 3º andar'

Estão me dando remédio para dor, porque minha perna já não estava muito boa e acabou forçando um pouco na hora do resgate. Marina dos Santos

Helen afirma que a mãe também tem receio de sair do local e não encontrar atendimento médico disponível. "Ela já não estava com o joelho muito bom e os próprios médicos pediram para que minha mãe ficasse, porque minha tia está acamada e com pouca mobilidade."

Falta de comida e pessoas armadas

Apesar de ajudar a irmã no leito do hospital, Marina fica em uma área do abrigo do hospital, que divide com outras famílias. "Ontem faltou comida na hora do almoço, mas no jantar estava normal. Ontem apareceu um homem armado com revólver, mas foi detido. Agora colocaram mais guardas e tem um no banheiro", afirma.

Marina afirma que médicos e residentes ajudam no bem-estar de todos. "Trazem roupas de doação todos os dias, os médicos residentes ajudam a varrer o chão e trazem café para a gente."