Raro veado-campeiro albino 'se esconde' à sombra de eucaliptos no MS; veja

O albinismo em animais, além de conferir uma aparência distinta devido à falta de pigmentação, muitas vezes é associado à endogamia, especialmente em populações pequenas ou isoladas. Essa relação consanguínea aumenta a probabilidade de genes recessivos, como aqueles que causam o albinismo, serem herdados por descendentes.

Isso pode levar não apenas a características físicas distintas, mas também a uma maior incidência de problemas de saúde associados, como vulnerabilidades a doenças e problemas de visão. Portanto, apesar do albinismo ser visualmente impressionante, ele também destaca questões importantes sobre a diversidade genética e a saúde da população animal.

O albinismo é uma característica fenotipicamente não muito favorável para essa espécie. Ele induz a uma alta frequência de carcinomas, de câncer, porque eles não têm proteção na pele, então, com qualquer incidência solar, eles se queimam. Por isso, na natureza, é uma característica que geralmente é eliminada. Os animais acabam morrendo com uma idade muito mais precoce do que os animais naturalmente coloridos. José Maurício Barbanti Duarte, especialista em cervídeos e doutor em genética da Unesp

Sobre o veado-campeiro

O veado-campeiro, conhecido cientificamente como Ozotoceros bezoarticus, é uma espécie de cervídeo nativa da América do Sul, com presença marcante no Brasil, Argentina, Paraguai e Bolívia. Esse animal tem uma estatura esbelta, com altura que varia entre 90 a 140 centímetros no ombro e pesa entre 20 a 40 quilos. Sua pelagem varia de tons de marrom a cinza, adaptando-se bem às vastas planícies e áreas abertas onde predominam.

Sua presença é menos comum em áreas densamente florestadas, preferindo ambientes que oferecem vastas áreas para pastagem e pouca cobertura arbórea. A espécie enfrenta sérios desafios para sua conservação, principalmente devido à perda de habitat e à caça ilegal. Esses fatores contribuem para que seja considerada uma espécie vulnerável pela IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza).