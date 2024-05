Com infestação no RS, o que explica ratos e baratas sobreviverem à enchente

Daí eles acabam indo para onde as pessoas também estão se abrigando, que são as partes mais secas, superiores, abrigadas da água. É aí que ocorre essa infestação, que, na verdade, é composta apenas dos bichos que já estavam lá, que muitas vezes estavam escondidos, começando a aparecer todos juntos, também procurando abrigo.

César Favacho

Existem cerca de 5.000 espécies de baratas no mundo, das quais 1.000 são brasileiras. As baratas urbanas correspondem a apenas 1% do total de espécies. Pertencentes à ordem Blattodea, são criaturas noturnas, habilidosas em se esconder e adaptáveis.

Com uma história que remonta a centenas de milhões de anos, esses artrópodes sobreviveram a cataclismos ecológicos que extinguiram outras espécies. No entanto, sua capacidade de resistência e adaptação também os torna uma presença constante na vida humana, especialmente em ambientes urbanos.

No caso da extinção dos dinossauros, uma série de fatores as ajudou a sobreviver. De acordo com o biólogo Brian Lovett, em artigo publicado no The Conversation, além de comer de tudo, a primeira característica fundamental para a sobrevivência é o corpo achatado, que permite ao bicho atravessar frestas diminutas e se manter em minibolsões isolados termicamente. Elas são muito eficazes para cavar, o que fez a diferença no calor daquela época.

O design vem de berço, já que até os ovos das baratas vêm embalados numa espécie de estojo, que protege a prole ainda por nascer de impactos, predadores, água, seca, temperaturas extremas etc

Já os ratos são divididos em cerca de 2.000 espécies e apenas cerca de 50 delas são consideradas pragas urbanas, a maioria pertencente à família Muridae.