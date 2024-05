Costureira enfrentou 3 enchentes em 7 meses no RS: 'Tu te sente impotente'

"Desta vez, perdemos tudo: cama, colchão, roupeiro, tudo. Tudo está coberto de água e lama", lamenta. "Tiramos dois caminhões de móveis que foram para o lixo. Estamos só com uma malinha de roupas."

Ela relata que, agora, perdeu o mais importante que tinha: recordações, fotografias e documentos da família. "Tudo se foi, não temos mais nada", afirma. Nas enchentes de setembro, a água alcançou 4,70 m. Em novembro, Marli estima que a água tenha alcançado 70 cm — mas não houve estragos porque eles conseguiram transportar os móveis para o segundo piso a tempo.

A professora de corte e costura e o marido aposentado estão abrigados na casa de um dos filhos, na mesma cidade. Registros em vídeo feitos por ela mostram a casa em que vivia, com três andares, quase que totalmente submersa em água e lama. Outras imagens mostram a casa inundada por camadas espessas de lama invadindo os cômodos. Nos últimos dias, a família tem feito uma força-tarefa para ajudar a retirar as grossas camadas de lama da casa.

Corremos o risco de enfrentar tudo de novo. É uma insegurança permanente. A dificuldade nossa é a falta de energia elétrica, que nos impede de limpar as coisas.

Marli Gasparoto Nos, moradora de Arroio do Meio (RS)

Ajuda do governo serviu para consertar máquinas perdidas

Marli faz parte de uma lista de pessoas que receberam R$ 2,5 mil do governo estadual para reduzir os impactos das chuvas no ano passado. As doações foram depositadas em conta da Associação dos Bancos do Estado do Rio Grande Sul e gerenciada por um Comitê Gestor formado por integrantes do governo do Estado e entidades da sociedade.