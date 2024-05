Tornado atinge cidade do RS com ventos de até 190 km/h; veja vídeo

O fenômeno ocorre em meio à chegada de uma frente fria semi-estacionária, acompanhada de um centro de baixa pressão que está sobre o Rio Grande do Sul. Isso provoca elevados volumes de chuva em algumas regiões, como a Serra e o Litoral Norte, segundo o MetSul.

Uma corrente de jato em baixos níveis estava presente sobre a região norte do Rio Grande do Sul, trazendo ar quente para a área. Em Passo Fundo, a temperatura alcançava 20ºC no meio da tarde, enquanto em Erechim, ao norte, os termômetros marcavam 26ºC.

Essa corrente de jato, um fluxo de vento forte situado entre 1000 e 1500 metros de altitude, junto ao avanço de uma frente fria, provoca um cenário onde os ventos na parte inferior da atmosfera sopram em direções opostas. Esse fenômeno é propício para a formação de tornados.

Segundo a meteorologista do MetSul, Estael Dias, na maioria dos casos em que tornados foram observados no Rio Grande do Sul, havia a influência de uma corrente de jato em baixos níveis da atmosfera.

Tornados são fenômenos extremos e altamente destrutivos, definidos por colunas de ar que giram violentamente, estendendo-se da base de uma tempestade até a superfície terrestre. Segundo Scheuer, eles acontecem com frequência na região Sul.

Estudo realizado no ano passado pela UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) revelou que dos 581 fenômenos identificados em todo o Brasil, de 1975 a 2018, 411 tornados ocorreram nos estados do Sul, representando 70% dos registros de tornados no país. O Paraná teve 89 tornados no período, com a maioria acontecendo no período da tarde.