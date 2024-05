Mulher acusada de matar a própria filha pela guarda do neto é presa no PR

Ela foi localizada dois dias após o programa Linha Direta apresentar o caso, que chocou o país em 2007. O programa recontou a história que ocorreu no tranquilo município de Quatro Barras, no Paraná, onde a vida de Andréa Rosa de Lorena, de 23 anos, tomou um rumo trágico.

A história

Andréa morava com a mãe, Tânia, de 42 anos, e seus dois filhos: Lucas, de 5 anos, e uma bebê de 9 meses. A harmonia entre as duas foi abalada quando Andréa sofreu um acidente de moto, levando-a a se mudar para a casa do pai. Tânia decidiu manter a guarda de Lucas, resultando em um conflito judicial com a própria filha.

Andréa e as crianças desapareceram após um almoço. Tânia e seu companheiro, Everson Luiz Cilian, visitaram Andréa para um almoço em família, juntamente com Juliano Saldanha, companheiro de Andréa. Após Juliano sair mais cedo para trabalhar, ele retornou ao lar e encontrou apenas Tânia e Everson com as crianças.

Tânia informou que Andréa havia saído com sua irmã, mas a verdade é que a filha já estava morta. Após uma busca frustrada pelas crianças, Juliano acionou a polícia. Dois dias depois, ele descobriu o corpo de Andréa escondido sob a cama do casal, estrangulada com um fio elétrico.

Tânia foi denunciada pelo MP-PR (Ministério Público do Paraná) em dezembro de 2007 por homicídio triplamente qualificado. O UOL tentou obter mais informações junto ao MP-PR, mas até o momento o órgão não havia respondido aos questionamentos. A defesa de Tânia não foi localizada.