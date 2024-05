Limpeza de Porto Alegre vai custar mais de R$ 100 milhões, diz prefeito

Máxima deve atingir a cidade entre esta segunda-feira (13) e a terça-feira (14). O motivo da subida do nível da água é o vento sul forte somado às chuvas que atingem a capital desde a sexta-feira (13).

Chuvas no norte do Rio Grande do Sul também influenciam no nível da água. As áreas das bacias dos rios Taquari, Cai, Sinos e Jacuí, afluentes do Guaíba, também receberam fortes chuvas e ventos de cerca de 50 km/h.

Gramado e Pelotas têm desmoronamento de rua e esvaziamento de bairros

Em Gramado, uma rua desabou após 200 milímetros de chuvas. A rua Henrique Bertoluci tinha sido esvaziada antes do desmoronamento, informou a prefeitura. Ao todo, 751 pessoas estão desalojadas e outras 223 desabrigadas no município, que registrou sete mortes desde o fim de abril.

Pelotas emitiu alerta para esvaziamento imediato de 24 áreas. Com as chuvas que atingem a cidade, a previsão é que o canal São Gonçalo ultrapasse o maior nível já registrado. A prefeitura tem um mapa de risco, que traz alerta em tempo real das regiões estão com potencial de enchente.

A cidade fica na região da Lagoa dos Patos. A região é uma das que mais preocupam com as chuvas.