Cidade do RS registra temperatura de 0ºC; há previsão de geada no estado

Frio aumenta a partir de hoje em todo o Rio Grande do Sul. Há previsão de formação de geada, principalmente na região serrana e metade sul, incluindo a campanha gaúcha.

Na capital e grande Porto Alegre, as temperaturas ficam em torno de 7ºC e 8ºC. No sul do estado e na serra, as temperaturas mínimas oscilam entre 2ºC e 4ºC.

Entre quinta (16) e sexta (17), a chuva volta ao Rio Grande do Sul, mas sem volumes expressivos. Previsão é do Inmet.

Caixa de leite vira isolante térmico em abrigo do RS

Caixa de leite no canto esquerdo baixo serve como isolante térmico aos desabrigados do RS; na foto, João Otávio, de 53 anos Imagem: Felipe Pereira/UOL

Pessoas alocadas em abrigos dormiram encolhidas embaixo de uma pilha de cobertor. Na madrugada, a temperatura foi de 7ºC em Porto Alegre.