Porto Alegre remove quase 120 toneladas de lixo em dois bairros da capital

As seguintes ruas e avenidas já começaram a ser limpas: ruas como João Alfredo, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, José de Alencar, Beck, Barão do Triunfo, Uruguaiana, Botafogo, Marcílio Dias e Itororó, além das avenidas Ganzo e Bastian.

Como deixar a cidade

A principal alternativa para sair de Porto Alegre e deixar o estado é via RS-040 por Viamão, depois pegar a RS-118 até a BR-290 (Freeway) em direção a Santa Catarina, chegando até a BR-101. Este trajeto, porém, tem enfrentado longos congestionamentos e problemas na estrada em razão do fluxo atípico.

É possível também deixar a capital gaúcha pelo município de Alvorada, chegando até a RS-118 e realizando o mesmo caminho em diante.

Outra possibilidade é deixar Porto Alegre pela RS-040 utilizando o município de Viamão e seguir pela estrada até o litoral norte. No município de Capivari do Sul é possível acessar a BR-101 e seguir até Osório em direção a Santa Catarina.

Vale lembrar que há bloqueios parciais em diferentes pontos das estradas e que novas interrupções ocorrem segundo as imposições do clima ou necessidade de reparos nas vias. O mesmo vale para liberação de trechos fechados.