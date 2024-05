Proposta de canal na Lagoa dos Patos é criticada: 'Demanda estudos de anos'

Imagem: Prefeitura do Rio Grande/16.mai.2024-Instagram

A ideia de construir um canal ligando a Lagoa dos Patos ao Oceano Atlântico para escoar água recebe críticas de pesquisadores gaúchos.

Proposta ainda não é certa. Primeiro, estudos serão feitos para analisar a viabilidade e benefícios da obra, afirmaram os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Renan Filho (Transportes). Ao g1, Costa disse que o objetivo é reduzir danos ao meio ambiente.

Fernando Mainardi Fan, do IPH-UFRGS (Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul), afirma que uma obra assim pode gerar consequências econômicas e ambientais, à fauna e à flora da região.