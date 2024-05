Chuva no RS e onda de calor até o fim do mês: o que diz a previsão do tempo

A onda de calor que atinge o Brasil desde abril avança até o próximo dia 20, mas com menor intensidade.

As temperaturas devem ficar 5ºC acima da média na área central do país, que compreende o norte de São Paulo, o sul do Triângulo Mineiro e o extremo nordeste do Mato Grosso do Sul. "É uma região bem menor do que a que estava anteriormente", afirma a meteorologista Patricia Cassoli, da Climatempo.

Nos últimos dias, a temperatura caiu na área até a costa da região Sudeste, porque uma frente fria conseguiu avançar sobre o bloqueio atmosférico formado no Sul. "A abrangência do bloqueio diminuiu, e a chuva avançou até a costa do Nordeste", diz Cassoli.