Enchentes no RS: Número de mortos chega a 155 e há 94 desaparecidos

O Rio Grande do Sul também contabiliza 806 pessoas feridas. Até o momento, 82 mil foram resgatadas de áreas de risco, informou a Defesa Civil.

Governador visitará Vale do Taquari neste sábado. Eduardo Leite (PSDB) vai até o gabinete de crise de Lajeado após ver as áreas atingidas pelas águas do rio Taquari. A régua que mede o rio no município de Muçum aponta que as águas estão abaixo da cota de alerta desde a terça-feira (15).

Atividades retomadas em escolas

Oitenta e seis escolas estaduais estão servindo de abrigo, segundo a Defesa Civil. Outras 570 foram danificadas — nessas unidades, estão matriculados quase 220 mil estudantes.

71,7% das unidades de ensino estaduais retomaram as atividades. Outras 660 continuam fechadas, e 452 não têm data prevista para recomeçarem as aulas. No total, o Rio Grande do Sul tem 2.340 escolas.

A Defesa Civil informa ainda que 87 trechos permanecem com bloqueios totais e parciais em 47 rodovias. O balanço inclui estradas, pontes e balsas. O aeroporto Salgado Filho, na capital, está fechado por tempo indeterminado.