Água baixa e mostra areia a 1,5 m de altura em ruas de Porto Alegre

Com a redução do volume da enchente em Porto Alegre, as consequências deixadas pela inundação começam a ser reveladas. Na comunidade Ilha da Pintada, no bairro Arquipélago, a areia carregada pela água chega até as placas de trânsito.

O que aconteceu

Areia toma conta de ruas de Porto Alegre. Em alguns pontos, como na rua Nossa Senhora da Boa Viagem, a areia chega a 1,5 m de altura.

Rua coberta por areia é banhada pelo rio Jacuí. O Jacuí é responsável por 84,6% das águas que chegam ao Guaíba. Este, por sua vez, chegou a nível menor que 4 metros pela primeira vez em 19 dias.