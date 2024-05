Mercado Público de Porto Alegre tem rastro da destruição após água recuar

Com o nível do Guaíba em queda para 3,93 m hoje de manhã, a enchente também recuou no centro histórico de Porto Alegre. Pela primeira vez, foi possível percorrer o entorno do Mercado Público e verificar o rastro de destruição deixado pela enchente.

Mesmo com as portas fechadas, foi possível fazer registros do primeiro piso, totalmente inundado pela água. Havia ainda móveis destruídos, como cadeiras e mesas, ainda cobertos por lama. E até um freezer industrial em um dos acessos. Também havia trechos sem alagamento pela primeira vez na avenida Mauá, que dá acesso ao Cais Mauá, um dos cartões-postais de Porto Alegre em frente ao Guaíba.

Em frente ao Mercado Público, funcionários da prefeitura usavam jatos d'água para tirar o excesso de lama. A limpeza interna do local deve ser feita a partir de amanhã, segundo o prefeito Sebastião Melo (MDB), em entrevista ao UOL.