'Só a cabeça de fora': ele nadou 5 h na enchente agarrado a saco de roupa

O jovem foi resgatado no dia 7 de maio. "Minha filha mandou um vídeo e, no primeiro momento, achei que era ele ajudando no resgate, mas, na verdade, estava sendo salvo. Entrei em pânico, ele estava com a mochila de roupa do trabalho, nadou das 8h30 às 13h30, não tinha mais fôlego, estava quase se entregando", diz Adriana.

'Se pegasse um buraco não estaria mais aqui'

Karina Machado, 36, está tratando um câncer de mama, mas participa de resgates diariamente com seu esposo David Menezes, 37 Imagem: Arquivo Pessoal/Karina Machado

Foi um casal de voluntários quem encontrou Maicom boiando e agarrado a um saco. O empreiteiro de obras David Menezes, 37, e a esposa e sócia Karina Machado, 36, estavam ajudando nos resgates quando viram o homem. "Estávamos para resgatar um casal de idosos e animais. Foi quando pessoas em outro barco passaram e disseram que tinha um rapaz se afogando lá no canto", diz Menezes.