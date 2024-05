Motoboy suspeito de matar dono de lanchonete alega legítima defesa

O entregador suspeito de causar a morte de Antônio Gregório de Almeida, dono de uma lanchonete em Curitiba se apresentou à delegacia na última quarta-feita (22). A morte aconteceu no último domingo (19).

O que aconteceu

Motoboy alega legítima defesa. No meio da discussão, Antônio teria puxado o colarinho da camisa do funcionário. O entregador empurrou o patrão para se soltar do puxão, de acordo com o relato.

O suspeito diz que Antônio o questionou sobre o troco mesmo após já ter pegado o dinheiro de volta. O motoboy relatou que, ao chegar no estabelecimento, foi confrontado pelo dono da lanchonete. Eles começaram a discutir a respeito da quantia e se desentenderam, confirmando as informações apuradas pela polícia inicialmente.