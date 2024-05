Médico investigado por morte de idosos em MT tem registro suspenso

O médico Bruno Gemilaki Dal Poz, denunciado pela morte de dois idosos durante a invasão a uma casa em Mato Grosso, teve o registro profissional suspenso.

O que aconteceu

Médico, de 28 anos, recebeu punição por violar artigos do Código de Ética Médica. Por decisão do CRM-MT (Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso), ele fica impedido de exercer a profissão até o fim do processo ético-profissional. Análise da interdição cautelar foi realizada na terça-feira (21).

Participação no crime e omissão de socorro. Conselheiros entenderam que além de participar no crime, ele não prestou atendimento às vítimas - que é um dever do profissional.