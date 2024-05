Pais presos: campanha para bebê bateu recorde e teve doação do exterior

O casal recebeu doações até de fora do Brasil. Uma amiga da família que morava nos EUA criou a campanha Ame Jonatas em um site de crowdfunding e, sozinha, conseguiu R$ 147 mil.

O vakinha.com.br publicou que a campanha foi a maior do site em arrecadações no primeiro semestres de 2017. Segundo o portal, o valor arrecadado na plataforma durante esse período foi de R$ 333.700,00.

As doações seriam usadas para ajuda no tratamento da criança, diziam os pais. Eles comprariam um remédio chamado Spinraza, fabricado nos EUA. Cada dose custa R$ 367 mil. O garoto havia tomado as primeiras doses quando começaram as suspeitas sobre seus pais.

O que aconteceu

A Polícia Civil de Santa Catarina cumpriu os mandados de prisão de Renato e Aline Openkoski nesta quarta-feira (22). Os dois foram condenados a penas que, somadas, chegam a 70 anos de prisão em regime fechado pela prática dos crimes de estelionato e apropriação de bens.

Caso começou a ser investigado após denúncias sobre a mudança no padrão de vida do casal. Inclusive com postagens de uma viagem à ilha de Fernando de Noronha, no Réveillon de 2017, levando o caso ao MPSC (Ministério Público de Santa Catarina).