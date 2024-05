Quando a perseguição vai parar no tribunal: ações por stalking crescem 71%

O crime é novo no código penal brasileiro: a lei que criminaliza o stalking (palavra para "perseguição", em inglês) foi sancionada em abril de 2021.

Ainda existe muita subnotificação dos dados, diz a advogada criminalista Paolla Alves, pós-graduanda em direto penal. "Estes números são os que chegam a se converter em ações penais. Existe uma subnotificação, como pessoas que não receberam atendimento adequado, sem nenhum tipo de orientação."

O estado campeão em ações penais de perseguição é o Rio Grande do Sul, com mais de 7,6 mil ações em 2023. Goiás e Santa Catarina seguem a lista, com 2.403 e 2.343 casos, respectivamente. Por outro lado, Rondônia e Pará não registraram nenhum processo.

Os dados do CNJ podem mostrar quais estados estão conseguindo trabalhar melhor o tema em seus tribunais e delegacias, diz Alves. "Existem pessoas trabalhando em tribunais, deve haver uma preparação desses profissionais que recebem as vítimas. Os estados com mais registros talvez preparam melhor essas pessoas para o acolhimento, do registro da queixa à confirmação no tribunal."

Vítimas e popularização do tema

Mulheres são maioria das vítimas deste crime, embora os homens também possam ser vítimas de perseguição.