Vítimas das enchentes catam itens no lixo: 'Só tenho a roupa do corpo'

Sheila Meireles, 43, não conseguiu mais fazer bicos como diarista após os alagamentos. Ela estava com a filha de 7 anos em meio à lama. Saiu de lá com uma carteira e outros itens em uma sacola de plástico, como se estivesse deixando uma loja.

"Ela quis pegar um estojo e a gente veio. Acho que não vai transmitir doença, é só lavar bem", disse. Duas pessoas já morreram por leptospirose no Rio Grande do Sul devido ao contato com a água contaminada após as enchentes.

Pessoas vasculham lixo em busca de produtos de camelô levados pela enchente no centro histórico de Porto Alegre Imagem: Herculano Barreto Filho/UOL

O autônomo Wuelinton Santos, 21, se mudou há apenas dois meses de Portão, no interior do Rio Grande do Sul, para morar com o pai no bairro Humaitá, um dos mais atingidos pelas enchentes na capital gaúcha.

A casa foi para o chão, na real. Agora, moro em um abrigo e não conheço nada na cidade. Não tenho nem documentos, só tenho a roupa do corpo. Mano, consegui brinco, alargador, uns bagulhos para a minha filha e até maquiagens para a mãe dela. Tem bastante coisa aqui, tá ligado? É só olhar com atenção e ter paciência para catar aqui.

Wuelinton Santos