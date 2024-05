Porto Alegre sem aula: escolas vão acolher vítimas da chuva, diz prefeito

Prefeito descartou a possibilidade de fechamento dos abrigos e disse que chuva já era monitorada. "Aquilo que era problema das áreas alagadas estendeu-se para toda a cidade".

Nível do Guaíba registrava 3,91 metros no Cais Mauá às 14 horas de hoje. Especialistas projetam que o volume de água deva ficar acima da cota de inundação até o início de junho. Segundo dados da Defesa Civil, 163 pessoas morreram no Rio Grande do Sul devido às enchentes.

Mais cedo, a prefeitura enviou avisos para que moradores do sul, extremo sul e ilhas da capital não voltem para casa. Pedido foi feito devido à "possibilidade de uma nova elevação no nível do Guaíba nesta localidade", afirmou a administração em nota.

Moradores deixam casas pela 2ª vez: 'Pesadelo sem fim'

Siga UOL Notícias no

A água subiu rapidamente no fim da manhã de hoje no trecho entre as avenidas Padre Cacique, Praia de Belas e José de Alencar. Um carro quase foi submerso pela água na José de Alencar, obrigando o motorista a abandonar o veículo pela água, enquanto as pessoas saiam às pressas de onde estavam.