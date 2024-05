'Apavorados e revoltados': como estão afetados por duto de condomínio no RS

Condomínio Lagos de São Gonçalo, em Pelotas (RS) Imagem: Divulgação

Tanto a comunidade como o condomínio estão localizados às margens do canal São Gonçalo, que é monitorado pela Prefeitura de Pelotas por risco de inundação.

"Imagina o absurdo que é, além dessa catástrofe já anunciada das chuvas no Rio Grande do Sul, nós sermos prejudicados com esse duto. Nós ficamos bem impactados com a situação, alagou bastante ali a nossa área que fica ao fundo do condomínio", afirmou Eliana Cardoso Barcelos, liderança comunitária do Passo dos Negros e presidente da organização Cuidando de Nós, que promove ações sociais às famílias locais.

'Tira dos ricos, bota no lugar dos pobres'

No mesmo dia da ativação do sistema de drenagem clandestino, vídeos da tubulação que escoava a água do empreendimento para a comunidade vizinha passaram a circular e repercutir nas redes sociais.

"Olha o que os caras estão fazendo. Adivinha para onde vai?! Para o pessoal pobre lá do outro lado", narrou o autor de uma das gravações ao mostrar um trecho do duto na parte interna do condomínio. "Tira dos ricos e bota no lugar dos pobres. Dinheiro compra tudo", seguiu ele.