Influencer do Jogo do Tigrinho entra na lista de procurados da Interpol

O influencer Eduardo Felipe Campelo, 30, entrou na lista de procurados da Interpol após sair do país. Ele é suspeito de lesar seguidores por meio do Jogo do Tigrinho.

O que aconteceu

Eduardo é investigado por enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro após divulgar o Jogo do Tigrinho. Ele tem mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, movimentou cerca de R$ 8,5 milhões com o jogo e ostenta uma vida de luxo.

Influencer foi preso em novembro do ano passado, mas liberado dias depois com a condição de que não divulgasse mais jogos de azar na internet nem saísse do Paraná sem aviso prévio ao juiz da comarca. Em abril, ele viajou com a esposa para comemorar a lua de mel em Dubai.