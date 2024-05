Jovem atingida com ácido: mãe pede orações e faz vaquinha para tratamento

Vídeo mostra a pessoa caminhando em uma rua, carregando uma sacola, por volta das 13h06 da quarta-feira. É possível perceber que usava uma peruca loira e um boné. Não há informações se é um homem ou uma mulher na gravação.

Além da peruca, a pessoa que aparece nas imagens usa blusa e calça preta. A polícia não informou se o local é próximo ao endereço do ataque.

A vítima voltava da academia quando uma pessoa jogou ácido contra ela. Após o ocorrido, a mulher pediu ajuda a populares que a encaminharam ao hospital. A vítima teve queimaduras no rosto, no peito e na boca. Ela foi intubada, indicando a provável ingestão do líquido.

A polícia pede a colaboração da população para a identificação de quem jogou o ácido. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da Polícia Civil do Paraná, 181, do Disque-Denúncia ou no (43) 3511-0600 diretamente à equipe de investigação.

Caso está sendo investigado. "Testemunhas estão sendo ouvidas, imagens estão sendo analisadas e demais diligências sendo realizadas a fim de esclarecer os fatos", informou a corporação.

O caso