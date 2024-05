'Poderia ter matado a gente', diz mototaxista atingido por Mercedes em SP

A corrida em que ele sofreu o acidente era a última do dia. "O fluxo de carros estava tranquilo, 'devagarinho', na velocidade permitida. Aí, fomos entrando, a gente ia fazer o retorno ali, depois a gente ia pegar a [alameda] Tocantins e ir embora. Nessa que a gente estava entrando, ele veio com uma 'pancadona' na gente", destacou.

Entenda o caso

O acidente teria ocorrido durante um "racha" entre dois Mercedes na noite de segunda-feira (20).

Motoristas dos dois carros de luxo deixaram o local sem prestar socorro. Carlos André Pedroni, motorista do carro que atingiu a moto, se apresentou à polícia na quarta-feira (22), quando negou o racha e que estivesse embriagado.

O delegado Ednelson Martins afirmou que o depoimento do motorista não o convence. Pedroni foi indiciado por lesão corporal gravíssima, fuga do local do acidente e omissão do socorro.

Roberto Viotto, conhecido como "dentista dos famosos", conduzia o outro carro de luxo, que não atingiu a motocicleta. A Polícia Civil ainda investiga o envolvimento dele no acidente.