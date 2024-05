Idosa é abordada por homem, empurrada e cai em calçada no Rio; veja

Uma idosa foi empurrada por um homem em situação de rua e caiu contra mesas de um estabelecimento no Leme, na zona sul do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A agressão foi registrada pelas câmeras de um estabelecimento. As imagens mostram o momento em que a idosa, que não teve a identidade divulgada, caminha pela calçada quando o homem, que vinha em sua direção, fala com ela.

Vítima foi surpreendida com um empurrão. O agressor, também não identificado, fala algo para a idosa, que se distancia e segue caminhando, quando é empurrada. Ela se desequilibra, bate em algumas mesas e cai no chão. O caso ocorreu na rua Gustavo Sampaio, Leme, no sábado (25).