Justiça autoriza envio de comida saqueada em Eldorado às vítimas das chuvas

Imagem: Polícia Civil do Rio Grande do Sul

A Justiça de Eldorado do Sul autorizou o envio imediato de alimentos e itens de limpeza apreendidos em ações policiais às vítimas das chuvas. Um dos mais atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul, o município da região metropolitana de Porto Alegre foi alvo de uma série de saques a estabelecimentos comerciais nos últimos dias.

O que aconteceu

Destinação de alimentos e itens de limpeza às vítimas das inundações será mantida enquanto durar tragédia climática. O governo estadual do Rio Grande do Sul e a prefeitura de Eldorado do Sul decretaram calamidade pública no começo de maio, quando as enchentes se intensificaram.

Medida vale para casos em que não é possível identificar o proprietário dos bens apreendidos. A decisão foi assinada em conjunto pelos juízes Gisele Bergozza Santa Catarina e João Carlos Leal Júnior, da Comarca de Eldorado do Sul.