Passageiros são presos com 214 cápsulas de cocaína no estômago em PE

Dois passageiros foram presos no Aeroporto Internacional do Recife com 214 cápsulas de cocaína dentro do estômago.

O que aconteceu

O homem, de 21 anos, e mulher, de 32, tentavam embarcar para a Europa. Prisão ocorreu no dia 22 de julho, por volta das 22h, durante os trabalhos de fiscalização de rotina da Polícia Federal.

Eles haviam sido impedidos, no setor de imigração, de entrar em Lisboa. Ao desembarcarem no Recife, foram encaminhados à sala da Polícia Federal no aeroporto. Segundo a PF, os dois começaram a se contradizer em suas respostas. Inicialmente, disseram que eram casados e estavam indo passar a lua de mel na Europa, porém não tinham nenhum vínculo amoroso. Agentes notaram que eles estavam nervosos, inquietos e impacientes.