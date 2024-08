Criminosos tentam aplicar golpes em nome da família de Silvio Santos

Após a morte do apresentador e fundador do SBT, Silvio Santos, 93, criminosos tentaram usar o nome de Patrícia Abravanel para aplicar golpes e pedir dinheiro através do WhatsApp.

O que aconteceu

Em mensagens, golpistas pediam dinheiro para custear o enterro do apresentador. "Oi, boa noite. Aqui é a Patrícia Abravanel. Meu pai morreu e não tivemos acesso a herança dele ainda e precisamos de dinheiro para o velório e enterro. Se puder estar ajudando vou enviar minha chave pix", diz uma das mensagens.

Outra mensagem mostra que golpistas pedem "qualquer ajuda financeira". "Papai morreu e estamos sem dinheiro para o velório, por favor mande qualquer valor nesta chave?", diz um dos prints que circulam nas redes sociais.