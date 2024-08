PM suspeito de balear empresário é preso ao tentar invadir hospital no DF

Um sargento da Polícia Militar do Distrito Federal foi preso no domingo (18) no momento em que tentava invadir um hospital onde estava internado um empresário em quem ele teria atirado.

O que aconteceu

O militar Danilo Ferreira Lopes foi detido em flagrante quando tentava invadir o Hospital Regional de Taguatinga. O sargento teria ido até a unidade de saúde com a intenção de matar um empresário dono de uma boate, em quem ele havia atirado instantes antes de ser preso, segundo informações da Polícia Civil do Distrito Federal.

Lopes estava com uma pistola CZ 9mm com 16 munições intactas. Ainda segundo a polícia, no momento em que foi abordado pelos colegas de farda, o sargento aparentava estar embriagado, com comportamento agressivo e agitado. Ele entregou a arma para outro policial e foi algemado.