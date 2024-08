Milícia de GCMs aliada do PCC tinha lista para cobrar por segurança, diz MP

Uma milícia aliada do PCC formada por membros da GCM (Guarda Civil Metropolitana) na região da "cracolândia", no centro de São Paulo, tinha uma lista de controle de pagamentos de taxa de segurança de comércios e condomínios da região, aponta investigação do Ministério Público.

O que aconteceu

Lista fazia parte da "contabilidade" de uma empresa que fornecia serviços de segurança. Segundo a investigação, a Stive Monitoramento estipulava até prazo para o pagamento da taxa.

Empresa pertencia a um GCM. O MP indica que Elisson de Assis, hoje ex-guarda municipal, era o responsável pela Stive Monitoramento. Contudo, a empresa estaria em nome de Mayara Ximenes do Nascimento, sua companheira. Com prisão preventiva decretada pela Justiça e na mira de uma megaoperação na região da "cracolândia", Elisson se entregou à Polícia Civil no dia 6 deste mês.