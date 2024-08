São Paulo tem quase o dobro de habitantes que Rio; veja lista das capitais

A cidade de São Paulo é a capital com maior população do Brasil, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) publicados nesta quinta-feira (29). Veja abaixo o tamanho das capitais brasileiras.

O que aconteceu

Entre as capitais mais populosas, duas são do Sudeste e uma do Nordeste: São Paulo (SP) tem 11.895.578, Rio de Janeiro soma 6.729.894, enquanto Fortaleza aparece em terceiro com 2.574.412.

Norte tem a capital com menos habitantes: Palmas (TO) com 323.625. Em seguida, está Vitória (ES), com 342.800 pessoas, e Boa Vista (RR) com 470.169.