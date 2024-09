Mesmo licenciado da PM de GO, segurança de Marçal recebe R$ 33 mil por mês

Justiça determinou reabertura de inquérito que apura possível assassinato seguido de confronto forjado em ação chefiada por Raiado. Medida atende pedido do MP revelado pelo UOL com base em exame de pólvora nas mãos do piloto morto na operação, Felipe Ramos Morais, que deu negativo.

Possível alteração de cena do crime

Ameaçado pelo PCC, Morais morreu em ação policial em fevereiro de 2023 em um sítio em Goiânia. A equipe chefiada por segurança de Marçal disse, à época, que atirou após disparos do piloto e de outros dois mortos na ação. Contudo, laudos anteriores do MP de maio de 2023 indicavam alteração de cena de crime, contestando versão de legítima defesa da equipe de Edson Raiado.

Os estojos das munições das armas dos PMs foram removidos do local. As armas supostamente usadas pelos três mortos foram encontradas em uma caminhonete, retiradas da cena do crime. Mas os policiais não souberam explicar em depoimento como as armas foram colocadas no veículo. Apesar de reconhecer irregularidades, a Promotoria arquivou o caso à época alegando falta de provas.

Os corpos foram retirados da cena do crime por socorristas, segundo a PM. Mas os laudos cadavéricos indicam que eles já estariam mortos após a ação policial e não precisariam de atendimento médico. Se os corpos ainda estivessem no local do crime, a perícia poderia fazer um trabalho mais preciso.

Procurados pelo UOL, a equipe de Pablo Marçal e o tenente-coronel Edson Raiado não se manifestaram. A SSP-GO pediu que a demanda sobre a apuração da reabertura do caso fosse encaminhada à Polícia Civil goiana, que não se posicionou. A PM de Goiás também não respondeu aos questionamentos da reportagem.