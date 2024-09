Relatório preliminar sobre queda de avião da Voepass será divulgado hoje

Agentes do Cenipa analisam as atividades relacionadas ao voo, ambiente operacional e fatores humanos. São examinados componentes, equipamentos, sistemas, infraestrutura, entre outros.

Chefe do Cenipa, o brigadeiro Marcelo Moreno, e investigadores participam da entrevista coletiva. "A FAB ressalta que o relatório final da investigação será divulgado no menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência. Quando concluído, o relatório final será publicado no site do Cenipa".

Relembre o caso

Avião decolou na manhã do dia 9 de agosto de Cascavel (PR) e pousaria em São Paulo às 13h45. O modelo ATR 72 pertencia à Voepass Linhas Aéreas e tinha 58 passageiros e quatro tripulantes a bordo. Todos morreram.

Aeronave despencou quase 4.000 metros em dois minutos. O registro de voo do Flight Radar mostra que o avião estava a 17 mil pés de altitude às 13h20 e a 4 mil pés às 13h22, quando o sinal de GPS foi perdido pela plataforma. A aeronave caiu pouco mais de 20 minutos antes da escavação.

Passageiros podem ter sido avisados. O Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, responsável pela identificação das vítimas, afirmou que a preservação das mãos da maioria dos passageiros mostra que eles podem ter sido alertados sobre a queda.